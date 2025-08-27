Betis tuvo otra jornada sin luces y empató ante Celta de Vigo

Con una deslucida actuación como visitante en Balaídos, el Real Betis de Manuel Pellegrini rescató un pobre 1-1 ante Celta de Vigo y cosechó su segundo empate en este inicio de La Liga.

El duelo, válido por la sexta fecha del certamen español fue adelantado debido a que en la programación original (cercana al 24 de septiembre) se topaba con la semana en que ambos clubes debutan en la UEFA Europa League.

A pesar de ejercer un amplio dominio en la posesión del balón, los dirigidos por el "Ingeniero" tuvieron problemas para generar peligro en las inmediaciones del portero Ionut Radu, bien resguardado por la zaga local.

Sin embargo, cuando la primera mitad llegaba a su fin, el argentino Giovani Lo Celso sirvió un centro desde el tiro de esquina y con un cabezazo cruzado, Marc Bartra puso por delante al elenco heliopolitano (44').

Pero la ventaja no le duraría demasiado a los béticos. Tras el descenso, la escuadra gallega salió con todo en búsqueda del arco contrario y tras un despeje a medias del guardameta Álvaro Valles, Hugo Álvarez empalmó la pelota de volea para emparejar las cifras en el amanecer del complemento (46').

El conjunto andaluz acusó el golpe y, para sorpresa de todos, se quedó sin respuesta y de no haber sido por su cancerbero, que enmendó su error con un tapadón a Ferran Jutglà (83'), el club verdiblanco habría cosechado su primera derrota de la temporada.

De esta manera, el cuadro sevillano llegó a cinco puntos y se instaló en el sexto lugar de la tabla. Este domingo a las 13:00 horas Real Betis recibirá en el estadio La Cartuja a Athletic de Bilbao.