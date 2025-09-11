¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Elche?

Sevilla, el club de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, enfrentará este viernes a Elche, en el inicio de la cuarta fecha de La Liga de España.

El cuadro dirigido por Matías Almeyda marcha duodécimo con solo un triunfo en tres jornadas, por lo que buscará hacerse fuerte en casa, en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" para escalar posiciones y meterse en la parte alta.

Para el encuentro se espera el debut de Sánchez, flamante refuerzo en las últimas horas del mercado de pases, aunque recién este viernes se confirmará si "Maravilla" fue considerado en la nómina de Almeyda.

Suazo, por su lado, está en duda, ya que recién se integró este jueves a los entrenamientos, tras haber jugado con la selección chilena los partidos con Brasil y Uruguay en la última doble fecha de las Clasificatorias.

El compromiso entre Sevilla y Elche está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en TV cable por la señal de ESPN; y en streaming a través de la plataforma Disney+.

