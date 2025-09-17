¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Alavés en La Liga de España?

Este sábado 20 de septiembre, Sevilla, el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, se medirá ante Deportivo Alavés en el Estadio de Mendizorroza por la quinta fecha de La Liga de España.

"Maravilla" tendrá su segundo partido con la camiseta del conjunto español, tras su debut llenó de elogios, por entregar una asistencia de taco para el empate de su equipo 2-2 ante Elche.

El partido está programado para las 13:30 horas (16:30 GMT) del sábado 20 de septiembre y será transmitido solo por streaming a través de la plataforma Disney+.

