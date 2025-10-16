¿Cuándo y dónde ver al Sevilla de Alexis y Suazo ante Mallorca por La Liga?

Las ligas europeas volverán a la acción tras la fecha FIFA, incluyendo el duelo entre Sevilla, de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, y Mallorca por la novena jornada del torneo español.

El elenco andaluz buscará su tercer triunfo al hilo para mantenerse en la zona de copas internacionales, mientras los baleares tratarán de dejar el último puesto de la tabla.

El partido en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" está programado para este sábado 18 de octubre a las 09:00 horas de Chile (12:00 GMT).

Las acciones serán televisadas por Directv en su canal DSports y la plataforma DGO. Además, también podrás seguir el resultado en Cooperativa.cl.