Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago22.7°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver al Sevilla de Alexis y Suazo ante Mallorca por La Liga?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los chilenos volverán a la acción en la liga de España.

¿Cuándo y dónde ver al Sevilla de Alexis y Suazo ante Mallorca por La Liga?
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las ligas europeas volverán a la acción tras la fecha FIFA, incluyendo el duelo entre Sevilla, de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, y Mallorca por la novena jornada del torneo español.

El elenco andaluz buscará su tercer triunfo al hilo para mantenerse en la zona de copas internacionales, mientras los baleares tratarán de dejar el último puesto de la tabla.

El partido en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" está programado para este sábado 18 de octubre a las 09:00 horas de Chile (12:00 GMT).

Las acciones serán televisadas por Directv en su canal DSports y la plataforma DGO. Además, también podrás seguir el resultado en Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada