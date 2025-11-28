¿Cuándo y dónde ver el derbi entre Sevilla de Alexis Sánchez y Real Betis de Manuel Pellegrini?
El clásico de Andalucía estará marcado por la presencia de los chilenos.
Sevilla, con Alexis Sánchez, recibirá este domingo a Real Betis, equipo dirigido por Manuel Pellegrini, en una nueva edición del derbi andaluz, que se disputará en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán", correspondiente a la fecha 14 de La Liga.
El conjunto dirigido por Matías Almeyda viene de sufrir una dolorosa derrota contra Espanyol por 1-2. Alexis, quien reapareció el fin de semana pasado tras tres partidos ausente por lesión, apunta a la titularidad, mientras que Gabriel Suazo se perderá el derbi por una lesión en el sóleo.
Por su parte, Pellegrini firmó su renovación en el cuadro bético hasta el año 2027 y su equipo llega con confianza, tras vencer a Utretch a mediados de semana, por la quinta fecha de la UEFA Europa League.
El encuentro está pactado para las 12:15 horas (15:15 GMT) de este domingo 30de noviembre y podrás seguirlo por televisión en DSports, mientras que en streaming por DGO.
Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.