Difícil tarea para el Sevilla de Alexis y Suazo: Hace 17 años que no gana en el "Bernabéu"

Sevilla, que el sábado juega en el Estadio "Santiago Bernabéu" su partido de la decimoséptima jornada de La Liga, no gana en el campo de Real Madrid desde diciembre de 2008 y desde entonces suma 17 derrotas y un solo empate.

El único resultado positivo de los sevillistas fue en la Liga 20-21 en Valdebebas, cuando los jugadores entrenados por Julen Lopetegui empataron (2-2) tras adelantarse dos veces mediante Fernando y Rakitic e igualar los locales en ambas ocasiones con goles de Asensio y Hazard.

La temporada pasada, el conjunto adiestrado por Xavi García Pimienta también cerró el año en Madrid, el 22 de diciembre, donde perdió por 4-2 en un partido en el que Mbappé, Rodrygo, Fede Valverde y Brahim hicieron marcaron para los locales e hicieron los tantos visitantes Isaac y Lukebakio.

La última vez que el Sevilla ganó en el Bernabéu motivó con la destitución del entrenador alemán Bernd Schuster cuando se impuso por 3-4.

Recordar que tras la eliminación de la Copa del Rey, Sevilla debe enfocarse en la Liga, donde es noveno con 20 puntos.