Dolor de cabeza para Pellegrini: Su arquero titular será baja por dos meses

Manuel Pellegrini, técnico chileno de Real Betis, no podrá alinear durante unos dos meses a su portero titular, Pau López, quien estará de baja por la rotura del tendón del músculo plantar delgado de la pierna derecha, que se produjo en el calentamiento del partido frente a Mallorca del domingo en La Cartuja.

López, explicó el club, hará un tratamiento conservador en una lesión que se produjo en la parte posterior de la pierna diestra, entre la rodilla y la planta del pie, y cuya naturaleza lleva entre un mes y medio y dos meses de convalecencia.

Fuentes médicas consultadas por la Agencia EFE explicaron que el tratamiento conservador de este tipo de lesiones consiste, esencialmente, en la regeneración biológica de la zona dañada para acelerar de esa forma la cicatrización del tendón roto.

Los plazos hacen que la vuelta del portero catalán a los terrenos de juego sea ya en 2026, luego del receso de fiestas de fin de año.

Tras la lesión de Pau López, en el tramo final de 2025 la meta bética será ocupada por Álvaro Valles como primera opción, con el veterano Adrián San Miguel como alternativa.