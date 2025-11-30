Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga española

El Sevilla de Alexis y el Betis de Pellegrini chocan en un nuevo "Gran Derbi"

El Sevilla de Alexis y el Betis de Pellegrini chocan en un nuevo
Este domingo, por la fecha 14 de la liga española, Sevilla FC, con Alexis Sánchez y un lesionado Gabriel Suazo como baja, choca ante el Real Betis dirigido por Manuel Pellegrini en una nueva edición del "Gran Derbi" de la capital andaluza.

- Sigue el partido en Cooperativa.cl:

0-1: 53' Pablo Fornals (BET); 0-2: 69' Sergi Altimira (BET)

En portada