FC Barcelona remontó y venció 3-2 a Levante UD en el Estadio Ciudad de Valencia por la segunda fecha de La Liga. Los goles del encuentro fueron de Pedri, Ferran Torres y Unai Elgezabal en contra para el cuadro "azulgrana"; mientras que Iván Romero y José Luis Morales de penal anotaron para los locales.

LEER ARTICULO COMPLETO