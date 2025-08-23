Síguenos:
FC Barcelona remontó en la agonía ante Levante UD en La Liga

FC Barcelona remontó y venció 3-2 a Levante UD en el Estadio Ciudad de Valencia por la segunda fecha de La Liga. Los goles del encuentro fueron de Pedri, Ferran Torres y Unai Elgezabal en contra para el cuadro "azulgrana"; mientras que Iván Romero y José Luis Morales de penal anotaron para los locales.

