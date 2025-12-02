FC Barcelona venció a Atlético de Madrid y se afianzó como líder de La Liga

FC Barcelona remontó por 3-1 al Atlético de Madrid en el Camp Nou, en un duelo adelantado por la fecha 19 de La Liga, y se afianzó como líder, aumentando la diferencia de puntos sobre su escolta Real Madrid.

Alex Baena abrió la cuenta para los colchoneros (19'), pero los azulgranas reaccionaron y lo dieron vuelta gracias a Raphinha (26'), Dani Olmo (65') y Ferrán Torres (90+6').

Con este resultado, el equipo de Hansi Flick sumó 37 puntos, cuatro más que Real Madrid; mientras que los pupilos de Diego Simeone están en la cuarta posición, con 31 positivos.

El siguiente partido del conjunto azulgrana será de visita ante Real Betis, el equipo de Manuel Pellegrini, el sábado 6 de diciembre a las 14:30 horas (17:30 GMT) en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Por su parte, los "colchoneros" visitarán a Athletic de Bilbao en San Mamés, a las 17:00 horas (20:00 GMT) de la jornada sabatina.