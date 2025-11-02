FC Barcelona venció a Elche y sigue al acecho de Real Madrid

FC Barcelona batió 3-1 a Elche en el Estadio Olímpico "Lluís Companys" por la fecha 11 de La Liga de España y sigue al acecho de Real Madrid por el liderato.

Los goles del encuentro fueron anotados por Lamine Yamal (9'), Ferran Torres (11') y Marcus Rashford (61') para el cuadro azulgrana, mientras que Rafa Mir (42') descontó para los visitantes.

Con esta victoria, los culés sumaron 25 puntos y se ubican a cinco unidades del cuadro "merengue" en el segundo lugar de la tabla de posiciones, mientras que su rival de turno marcha en el noveno lugar con 14 unidades.

El siguiente partido del FC Barcelona será de visita ante Club Brujas por la Champions League el miércoles 5 de noviembre a las 17:00 horas (20:00 GMT). Por su parte, Elche se medirá ante Real Sociedad como local el viernes 7 de noviembre a las 17:00 horas.