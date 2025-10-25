FC Barcelona y Real Madrid se cruzan en una nueva versión del clásico español

Este domingo, FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan en una nueva edición del clásico español en el Estadio Santiago Bernabéu por la undécima fecha de La Liga, donde se jugarán el liderato del torneo.

El conjunto "merengue" viene de dos victorias consecutivas y por la mínima: frente a Juventus en Champions League y ante Getafe en la jornada pasada. Xabi Alonso no podrá contar con la presencia de Antonio Rüdiger, quien sigue lesionado.

Debido a esto la probable formación de Real Madrid será la siguiente: Thibaout Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Jude Bellingham, Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

Por su parte, FC Barcelona viene de una contundente goleada por 6-1 ante Olympiacos en Champions League y de una victoria agónica frente a Girona en la fecha pasada. El cuadro azulgrana llega con varias bajas para este partido: Robert Lewandowski, Joan García, Dani Olmo, Andreas Christensen, Raphinha, Gavi y Marc-André ter Stegen.

La posible alineación de Hansi Flick para este encuentro es: Wojciech Szczęsny; Jules Kounde o Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Pedri; Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford.

El juez central del partido será César Soto Grado.

El duelo está programado para las 12:15 horas (15:15 GMT) en el Estadio "Santiago Bernabéu", y podrás seguir todos los detalles de este encuentro a través de Cooperativa.cl