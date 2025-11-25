Síguenos:
Gabriel Suazo se enfoca en el clásico ante Betis: Tenemos equipo para ganar el derbi

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor aseguró que deben corregir los errores que vienen cometiendo de cara al duelo ante el equipo de Pellegrini.

El zaguero de Sevilla FC Gabriel Suazo intentó dejar atrás la caída de ayer lunes ante Espanyol por 2-1 para enfocarse en el derbi andaluz ante Real Betis, a disputarse este domingo 30.

"Me voy con mucha bronca, al igual que todos. Creo que hicimos un gran partido, pero esto se gana con goles. No pudimos concretar las ocasiones y el arquero de ellos también tuvo un gran partido. Tenemos que corregir esos detalles, porque ya nos han costado varios puntos", expresó el lateral nacional.

Consultado sobre el clásico sevillano, Suazo expresó que "el fútbol es así, tiene estas cosas. Tenemos que crecer, mejorar. Creo que tenemos un gran equipo para ir al derbi en casa y ganarlo".

