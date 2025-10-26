"Hablas mucho": Carvajal y Vinicius encararon a Lamine Yamal en encendido final del clásico español

La tensión del Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona explotó este domingo tras la victoria madridista por 2-1, con un duro cruce entre Dani Carvajal, Vinicius Júnior y Lamine Yamal. Ambos jugadores "merengues" le recriminaron al joven delantero con un gesto de "hablas mucho" en el pitazo final, en clara alusión a sus polémicas declaraciones previas al encuentro, desatando un disputa que empañó el cierre del partido.

El primero en encarar a Lamine fue su compañero en la selección española, Dani Carvajal, quien le dijo que hablaba mucho y que, tras la derrota, debía tragarse sus palabras. La situación subió de tono cuando Vinicius se sumó a la disputa, corriendo hacia el delantero del Barcelona y teniendo que ser sujetado por hasta cuatro integrantes del cuerpo técnico del Real Madrid para evitar que el altercado pasara a mayores.

Estos incidentes fueron el cierre de unos minutos finales caóticos que incluyeron dos encontrones. La primera se desató tras la expulsión de Pedri, resultando en seis tarjetas amarillas y una tarjeta roja para el portero suplente Andriy Lunin, quien fue expulsado por salir de su banco hacia el rival, en actitud agresiva, según el acta arbitral.

Consultados en rueda de prensa, ambos entrenadores intentaron bajar el perfil a la polémica. Xabi Alonso, técnico de Real Madrid, recordó la tensión de los clásicos de la era Mourinho-Guardiola y afirmó: "No hay que hacer demasiadas lecturas (...) Han pasado muchísimo en los clásicos". Por su parte, el técnico de Barcelona, Marcus Sorg -que reemplazó a Hansi Flick en el partido-, aseguró no haberse dado cuenta de lo sucedido: "No sé quién empezó. Había mucha gente entre los bancos, gritando… Pero ya está".

El origen de la tensión se remonta a las declaraciones de Lamine Yamal días antes del partido. En un evento de la "Kings League", el joven atacante afirmó que en Real Madrid "Roban, se quejan y hacen cosas...", palabras que los jugadores del conjunto blanco no olvidaron y se las recordaron en cuanto tuvieron la oportunidad sobre el terreno de juego.