Este domingo 5 de octubre a las 11:15 horas (14:15), FC Barcelona visitará a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán" por la octava fecha de La Liga. Esta será la probable formación de Hansi Flick para el duelo ante el cuadro "blanquirrojo".

LEER ARTICULO COMPLETO