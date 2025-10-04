Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago16.5°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de FC Barcelona para visitar a Sevilla por La Liga

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este domingo 5 de octubre a las 11:15 horas (14:15), FC Barcelona visitará a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán" por la octava fecha de La Liga. Esta será la probable formación de Hansi Flick para el duelo ante el cuadro "blanquirrojo".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados