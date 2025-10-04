La formación de FC Barcelona para visitar a Sevilla por La Liga
Publicado:
Fotos Destacadas
"Roma está bloqueada": Masiva marcha en Italia exige la paz en Gaza
Terminaron terceros del grupo: El animado festejo de Egipto tras vencer a La Roja sub 20
Las amarillas y la métrica: Los memes tras la clasificación de La Roja sub 20 en el Mundial
Fotos Recientes
La formación de FC Barcelona para visitar a Sevilla por La Liga
La formación de Sevilla para recibir a FC Barcelona en La Liga
"Rostros de la guerra": homenaje en Río de Janeiro a los niños muertos en Gaza e Israel
Este domingo 5 de octubre a las 11:15 horas (14:15), FC Barcelona visitará a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán" por la octava fecha de La Liga. Esta será la probable formación de Hansi Flick para el duelo ante el cuadro "blanquirrojo".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados