La formación de Sevilla para recibir a FC Barcelona en La Liga
Publicado:
Fotos Destacadas
"Roma está bloqueada": Masiva marcha en Italia exige la paz en Gaza
Terminaron terceros del grupo: El animado festejo de Egipto tras vencer a La Roja sub 20
Las amarillas y la métrica: Los memes tras la clasificación de La Roja sub 20 en el Mundial
Fotos Recientes
La formación de FC Barcelona para visitar a Sevilla por La Liga
La formación de Sevilla para recibir a FC Barcelona en La Liga
"Rostros de la guerra": homenaje en Río de Janeiro a los niños muertos en Gaza e Israel
Este domingo a las 11:15 horas (14:15 GMT), Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a FC Barcelona en el Estadio "Ramón Sánchez Píjuán" por la octava fecha de La Liga. Esta será la probable formación del técnico "blanquirrojo" Matías Almeyda.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados