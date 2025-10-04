Síguenos:
La formación de Sevilla para recibir a FC Barcelona en La Liga

Este domingo a las 11:15 horas (14:15 GMT), Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a FC Barcelona en el Estadio "Ramón Sánchez Píjuán" por la octava fecha de La Liga. Esta será la probable formación del técnico "blanquirrojo" Matías Almeyda.

