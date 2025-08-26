La Liga denunció cánticos de hinchas de Oviedo a Vinicius Junior

La Liga emitió este martes un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia en el que expone los cánticos que se produjeron el pasado 24 de agosto en el Estadio "Carlos Tartiere", de Oviedo, en el que algunos aficionados del conjunto asturiano llamaron 'tonto, tonto' al brasileño Vinicius Júnior y 'Puta Real Madrid' al conjunto blanco.

Según la información proporcionada por el Director de Partido, en el minuto 39 un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras", entonaron de forma coordinada durante, aproximadamente, ocho segundos el cántico "Puta Real Madrid, puta Real Madrid".

Posteriormente, en el minuto 74 de partido, esos mismos aficionados entonaron durante 10 segundos el cántico "Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan, de una puta vez" y antes del pitido final también llamaron 'tonto, tonto' a Vinicius Júnior, el cuál acababa de ser amonestado".

En su escrito, La Liga destaca "de manera especial que los hechos mencionados se produjeron únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado. Tras dichos comportamientos, el club local reaccionó emitiendo un mensaje antiviolencia a través de los videomarcadores del estadio".