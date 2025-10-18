La Liga volvió a censurar la protesta de jugadores en partidos de Sevilla y Barcelona

La Liga de España utilizó su señal televisiva internacional para desviar la intención de la protesta que los jugadores realizaron antes de los partidos de Sevilla y FC Barcelona ante Mallorca y Girona este sábado.

Los futbolistas del torneo español se cuadraron para no jugar por 15 segundos tras el pitazo inicial, como gesto en contra del traslado del partido Villarreal-Barcelona a Miami, para el 21 de diciembre, por motivos publicitarios.

El pasado viernes La Liga directamente censuró el gesto llevado a cabo en el encuentro Real Oviedo vs. RCD Espanyol, optando por mostrar planos generales del estadio.

Sin embargo, este sábado las transmisiones sí mostraron a los jugadores detenidos sobre el césped, pero camuflando el reclamo con una gráfica con el mensaje "Compromiso por la paz".

🚨 En el Sevilla - Mallorca sí se ha mostrado el césped durante la protesta de los jugadores.



🚁 La realización esta vez ha optado por un plano cenital del centro del campo, acompañada por el mensaje de LaLiga: "Compromiso con la paz". https://t.co/qSn4sboVAc pic.twitter.com/C0ETJqr0wE — WOSTI FutbolenlaTV (@futbolenlatv) October 18, 2025