Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

La Liga volvió a censurar la protesta de jugadores en partidos de Sevilla y Barcelona

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Esta vez el torneo optó por tergiversar el tenor del reclamo, a raíz de llevar un partido a Miami.

La Liga de España utilizó su señal televisiva internacional para desviar la intención de la protesta que los jugadores realizaron antes de los partidos de Sevilla y FC Barcelona ante Mallorca y Girona este sábado.

Los futbolistas del torneo español se cuadraron para no jugar por 15 segundos tras el pitazo inicial, como gesto en contra del traslado del partido Villarreal-Barcelona a Miami, para el 21 de diciembre, por motivos publicitarios.

El pasado viernes La Liga directamente censuró el gesto llevado a cabo en el encuentro Real Oviedo vs. RCD Espanyol, optando por mostrar planos generales del estadio.

Sin embargo, este sábado las transmisiones sí mostraron a los jugadores detenidos sobre el césped, pero camuflando el reclamo con una gráfica con el mensaje "Compromiso por la paz".

