Pellegrini recibió buenas noticias: Isco hizo trabajos con balón y avanza en su recuperación

El capitán de Real Betis, Isco Alarcón, dio un paso crucial en su recuperación al volver a tocar balón por primera vez en más de tres meses. El club compartió un video donde se ve al jugador trabajando en la ciudad deportiva, generando optimismo para su regreso a las canchas tras la grave lesión en el peroné izquierdo sufrida en la pretemporada.

El club verdiblanco publicó el video en sus medios oficiales con el mensaje "Un paso más, un paso menos". En las imágenes, se observa al mediocampista realizando carrera continua junto a un rehabilitador de la entidad y, lo más importante, entrando en contacto con el balón, lo que evidencia un avance significativo en su proceso para volver a unirse al grupo que comanda el chileno Manuel Pellegrini.

El técnico se mostró cauto en todo momento sobre los plazos para la vuelta de Isco. El jugador de 33 años encara la recta final de su recuperación tras optar por un tratamiento conservador sin pasar por el quirófano. Su regreso es muy esperado, ya que antes de la lesión vivía un gran momento que incluso le permitió volver a la selección española después de seis años.

Pese al avance, el capitán se perderá, como mínimo, los próximos compromisos del equipo ante Mallorca y Valencia por LaLiga, Palma del Río por Copa del Rey y Olympique de Lyon por la Europa League. Su regreso a las canchas podría producirse después del próximo parón de selecciones, con el partido del 23 de noviembre ante Girona como posible objetivo.