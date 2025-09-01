Pellegrini y Betis concretaron la continuidad con Antony

Real Betis y Manchester United alcanzaron un acuerdo para el traspaso al club andaluz del delantero brasileño Antony dos Santos, quien firmará un contrato por cinco temporadas a cambio de unos 25 millones de euros más la mitad de una posible plusvalía en caso de venta.

Antony, de 25 años e internacional absoluto con Brasil en 16 ocasiones, ya militó como cedido en el cuadro que dirige el técnico chileno Manuel Pellegrini desde el pasado mes de febrero con un magnífico rendimiento (9 goles y 6 asistencias en 26 encuentros oficiales), lo que llevaron al club verdiblanco a apostar por su fichaje definitivo.

El atacante paulista, consciente de que no entraba en los planes de Rubén Amorim, el entrenador portugués de Manchester United, se mantuvo firme todo el mercado en su idea de volver a Betis, lo que facilitó las arduas negociaciones entre clubes que se han prolongado durante los dos últimos meses.

Formado en la cantera de Sao Paulo, Antony debutó en 2018 con el primer plantel y fue traspasado a mediados de 2020 a Ajax, donde explotó como futbolista de alto nivel hasta el punto de que Manchester United pagó por él 95 millones de euros dos años después.

El rendimiento de Antony en sus dos campañas y media en Inglaterra, sin embargo, fue tan irregular como la marcha del club mancuniano y sus números, aunque honorables, no justificaron la enorme inversión: 12 goles y cinco asistencias en 96 partidos oficiales antes de recalar en Betis donde vivió una resurrección sobre todo siendo clave en los partidos que llevaron al equipo a la final de la Conference League.