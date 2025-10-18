Pellegrini y el empate con Villarreal: Me dejó más contento el juego del equipo que el resultado

El chileno Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, se mostró más que conforme con la gran reacción que tuvieron sus dirigidos en el segundo tiempo del duelo ante Villarreal, donde el cuadro verdiblanco vino desde atrás y empató 2-2 en el estadio de La Cerámica.

"El punto es más que merecido. Enfrentamos a un rival muy difícil en su cancha, que todavía no había perdido ningún punto, había ganado todos sus partidos. (...) Es un equipo que además espera atrás, que tiene muy buenos jugadores técnicamente muy dotados, así que son muy peligrosos en la contra", declaró Pellegrini en rueda de prensa.

"Se lograron poner 2-0, pero creo que el equipo sintió que estábamos haciendo las cosas bien y a través del juego íbamos a poder empatar el partido. Por suerte lo logramos. Quizás ocasiones anteriores eran más fáciles de concretar, hoy no se concretaron y se concretaron esas dos últimas", sumó el chileno.

El entrenador de 72 años apuntó que el de este sábado fue "un empate que, por el momento en que se consiguió al final, me deja muy contento. Me deja más contento el juego del equipo, porque enfrentamos a un gran rival en su campo y creo que los que fuimos protagonistas del partido fuimos nosotros".

El adiestrador del elenco sevillano no dejó de elogiar al rival y remarcó que "son dos equipos (Betis y el Submarino Amarillo) que se dedican a jugar al fútbol. Yo creo que la Liga Española necesita justamente equipos que den el espectáculo. Villarreal mejor o peor, nosotros momentos mejores, momentos peores. Son dos equipos que están siempre mirando la portería contraria, que no están simulando, no están cortando el juego y trabajan mucho también por el espectáculo".

Asimismo, destacó que "también nos dedicamos a jugar y no solamente a intentar sacar resultados en base a engaños o perder tiempo. Es un equipo que, por lo menos personalmente, comparto mucho su manera de ser y es lo que nosotros intentamos también hacer en Betis".