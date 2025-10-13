Presidente de la liga española celebró salida de FC Barcelona de la Superliga

El presidente de la Liga española, Javier Tebas, celebró la decisión de FC Barcelona de abandonar el proyecto de la Superliga, al considerar que esta iniciativa "haría muchísimo daño al fútbol nacional".

En declaraciones a los medios, Tebas sostuvo que la Superliga busca "vender un relato que tiene perdido", aunque reconoció que el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, "nunca pierde".

Tebas afirmó que la situación del proyecto es "la crónica de una muerte anunciada" y cuestionó la estrategia comunicativa de sus promotores.

"Qué casualidad que salga ese relato cuando FC Barcelona parece que se ha ido a la ECA", comentó, en referencia al organismo European Football Clubs (EFC). Señaló además que no comparte la visión del nuevo grupo europeo, al que considera alejado de un modelo sostenible e inclusivo para el fútbol continental.

Antes de asistir a la presentación del documental "El Sentido", sobre LaLiga Genuine Moeve, Tebas también se refirió a las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la posibilidad de modificar las fechas del Mundial.

El dirigente español calificó la propuesta como una "ocurrencia" que dañaría el mercado y las competiciones. "Espero que sea una más y que siga lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la UE en el caso de la Superliga", concluyó.