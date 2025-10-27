Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Real Betis de Pellegrini sufrió duro tropiezo ante Atlético de Madrid en La Liga

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El cuadro del chileno perdió en Sevilla en la décima fecha.

Real Betis de Pellegrini sufrió duro tropiezo ante Atlético de Madrid en La Liga
El chileno Manuel Pellegrini lamentó este lunes un duro tropiezo con Real Betis, tras perder por 0-2 ante Atlético de Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en el cierre de la décima fecha de La Liga de España.

El equipo dirigido por el ingeniero no caía desde el 31 de agosto, rompiéndose una racha de cinco partidos sin saber de derrotas.

El partido se complicó de entrada en Sevilla, con un golazo de volea de Giuliano Simeone, en apenas tres minutos de juego.

Y antes del final del primer tiempo, llegó el otro golpe de los colchoneros, obra de Alex Baena (45+1').

El resultado dejó a Betis en el sexto lugar, con 16 unidades, a 11 del líder Real Madrid; Atlético, en cambio, escaló al cuarto puesto, con 19 positivos.

En la próxima fecha, Atlético jugará con Sevilla en el Estadio Metropolitano de Madrid, mientras que Betis nuevamente será local, ante Mallorca.

