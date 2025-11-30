Real Madrid empató con Girona y cedió el liderato a Barcelona en La Liga de España

Real Madrid cedió el liderato a FC Barcelona en la fecha 14 de La Liga de España, tras cosechar este domingo un 1-1 ante Girona, su tercer empate consecutivo en el torneo.

El cuadro dirigido por Xabi Alonso comenzó perdiendo en el Municipal de Montilivi con gol de Azzedine Ounahi (45'), y logró igualarlo en la segunda parte con un penal de Kylian Mbappé (67').

El resultado dejó a los merengues con 33 puntos, a uno de Barcelona, que celebró su cuarta victoria al hilo tras vencer por 3-1 a Alavés este sábado.

En la próxima fecha, Real Madrid visitará a Athletic de Bilbao en San Mamés, mientras que Girona, que está 18° con 12 puntos, hará lo propio ante Elche.

Barcelona, en tanto, defenderá su liderato ante Atlético de Madrid.