Real Madrid goleó a Levante y estiró su campaña perfecta en La Liga

Real Madrid goleó este martes a Levante por 1-4 en el Estadio Ciudad de Valencia y estiró su campaña perfecta, en el marco de la sexta fecha de La Liga de España.

El equipo dirigido por Xabi Alonso sumó su sexto triunfo consecutivo y marcha puntero con 18 unidades, cinco más que Barcelona, que jugará ante Real Oviedo este jueves.

Los merengues fueron dominadores y se adelantaron antes de la media hora, con gol del brasileño Vinicius Junior tras asistencia del uruguayo Federico Valverde (28').

El segundo tanto llegó 10 minutos después, con un letal contragolpe que concretó el argentino Franco Mastantuono, quien celebró, con un derechazo en el área, su primer gol con los madrileños.

En el complemento, Levante descontó con el gol de Etta Eyong (54'), pero el conjunto blanco reaccionó y evitó sorpresas, estirando la ventaja con dos goles (uno de penal) del francés Kylian Mbappé (63' y 67').

Levante, por su parte, está 16° en la tabla, con solo cuatro puntos en seis jornadas.

En la próxima fecha, este fin de semana, Levante visitará a Getafe y Real Madrid jugará el clásico ante Atlético en el Estadio Metropolitano.