Real Madrid goleó a Real Oviedo con doblete de Kylian Mbappé

Real Madrid goleó 3-0 a Real Oviedo en el Estadio Municipal Carlos Tartiere, por la segunda fecha de La Liga, gracias a una buena actuación de Kylian Mbappé, quien anotó un doblete (37' y 83').

Además, el joven futbolista argentino Franco Mastantuono disputó su primer partido como titular en el conjunto "merengue".

Ya había debutado en la victoria ante Osasuna, ingresando en el segundo tiempo.

El otro gol del encuentro fue obra del delantero brasileño Vinicius Junior en los minutos finales, sellando la goleada para la "Casa Blanca".

El próximo partido de Real Madrid será como local frente a Mallorca, el sábado 30 de agosto a las 15:30 horas.