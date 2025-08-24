Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago9.6°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Real Madrid goleó a Real Oviedo con doblete de Kylian Mbappé

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Además Franco Mastantuono tuvo su primer partido como titular.

Real Madrid goleó a Real Oviedo con doblete de Kylian Mbappé
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Real Madrid goleó 3-0 a Real Oviedo en el Estadio Municipal Carlos Tartiere, por la segunda fecha de La Liga, gracias a una buena actuación de Kylian Mbappé, quien anotó un doblete (37' y 83').

Además, el joven futbolista argentino Franco Mastantuono disputó su primer partido como titular en el conjunto "merengue".

Ya había debutado en la victoria ante Osasuna, ingresando en el segundo tiempo.

El otro gol del encuentro fue obra del delantero brasileño Vinicius Junior en los minutos finales, sellando la goleada para la "Casa Blanca".

El próximo partido de Real Madrid será como local frente a Mallorca, el sábado 30 de agosto a las 15:30 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada