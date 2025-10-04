Síguenos:
Real Madrid se instaló como líder provisional de La Liga tras vencer a Villarreal

Publicado:
Un doblete del brasileño Vinícius Junior, en los minutos 47 y en el 69, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, en el 81, dieron la victoria por 3-1 a Real Madrid ante un Villarreal en el que descontó el georgiano Georges Mikautadze en el minuto 73.

