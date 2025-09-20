Real Madrid venció a Espanyol y sigue con cosecha perfecta en La Liga

Real Madrid venció 2-0 a Espanyol en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la quinta fecha de La Liga, ratificando su condición de líder invicto en la incipiente temporada 2025/26.

Los "merengues" se pusieron en ventaja con un gol de Éder Militão al minuto 22 y mientras que Kylian Mbappé cerró el marcador de la victoria con un tanto en el minuto 47.

Con este resultado, los dirigidos por Xabi Alonso mantienen una campaña perfecta con los 15 puntos posibles hasta el momento, liderando La Liga. Por su parte, Espanyol se mantiene en la tercera posición con 10 puntos.

El siguiente partido de Real Madrid será de visita ante Levante UD el martes 23 de septiembre a las 16:30 horas (19:30 GMT), por su parte Espanyol se medirá de local ante Valencia CF el mismo día a las 14:00 horas (17:00 GMT).