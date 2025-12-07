Síguenos:
Sevilla de Alexis y Suazo sumó su tercer partido en linea sin ganar tras empatar ante Valencia CF

Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sumó su tercer partido sin conocer la victoria tras empatar 1-1 ante Valencia CF en el Estadio de Mestalla por la fecha 15 de La Liga. Los goles del encuentro fueron anotados por César Tárrega en contra y Hugo Duro.

