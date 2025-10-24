Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla de Alexis y Suazo visita a Real Sociedad en La Liga de España

Autor: Cooperativa.cl

Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl.

Sevilla de Alexis y Suazo visita a Real Sociedad en La Liga de España
En portada

Sevilla, el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, visita este viernes a Real Sociedad, en la décima fecha de La Liga de España.

Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl:

Real Sociedad 2-1 Sevilla. Segundo tiempo. Reale Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 19' Mikel Oyarzabal (RSO); 1-1: 30' Nenmja Gudelj (SEV); 2-1: 36' Mikel Oyarzabal (RSO)

