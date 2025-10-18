Sevilla de Suazo y Alexis sufrió una dura remontada como local ante Mallorca

Sevilla, con los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en cancha, vio truncado su pasar triunfal en la liga española con una derrota de 3-1 ante Mallorca como local en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán".

Suazo fue titular y disputó todo el encuentro, recibiendo una amonestación en el minuto 59 por una fuerte falta. Por su parte, el "Niño Maravilla" ingresó en el minuto 71 del partido.

El equipo de Matías Almeyda se adelantó en el marcador con un gol de Rubén Vargas (16'), pero Mallorca reaccionó en la segunda mitad

Vedat Muriqi empató el partido a los 67', luego de una desafortunada pérdida de balón de Suazo. Un doblete de Mateo Joseph (72' y 77') selló la remontada visitante.

Con este resultado, el equipo chileno se ubicó en la séptima posición con 13 puntos, mientras que los visitantes ascendieron al puesto 16 de la tabla con ocho unidades.

El próximo partido de Sevilla será como visitante ante Real Sociedad el viernes 24 de octubre a las 16:00 horas (19:00 GMT). Por su parte, Mallorca recibirá a Levante UD el domingo 26 de octubre a las 10:00 horas.