Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Sevilla de Suazo y Alexis visita a Espanyol por la fecha 13 de la liga española
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el resultado de los chilenos junto a Cooperativa.cl.
La jornada 13 de la liga española culmina este lunes con la visita del Sevilla FC de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez a Espanyol de Barcelona, uno de sus rivales directos por entrar a zona de copas europeas.
