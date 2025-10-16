Sevilla prepara duelo ante Mallorca con dos bajas

El entrenador de Sevilla, el argentino Matías Almeyda, cuenta desde este jueves con seis de los siete seleccionados que se fueron estos días, y sólo está a la espera de que sumar al delantero nigeriano Akor Adams, mientras que una sesión más no pudo contar por mermas físicas con el mediapunta Alfon González y el central francés Tanguy Nianzou.

Estos dos jugadores serán bajas para recibir el sábado en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" a Mallorca en la novena jornada de La Liga de España, para la que Almeyda sí contaría, salvo algún impedimento físico con el que volviera, con el punta nigeriano, al que se le espera este mismo jueves, pero que solo tendrá el entrenamiento del viernes.

Este jueves se incorporaron a la disciplina de equipo en su ciudad deportiva el portero noruego Orjan Nyland y el medio serbio Nemanja Gudelj, mientras que el lunes ya trabajó el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, el martes apareció el meta griego Odysseas Vlachodimos y el miércoles los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas.

Aún siguen al margen de la plantilla Alfon y Nianzou, quienes otra vez desarrollaron trabajo específico este jueves debido a un esguince de tobillo que se produjo el primero hace cuatro jornadas en el campo de Alavés y a que el segundo se haya perdido los dos últimos encuentros por una lesión en un muslo sufrida ante Villarreal, el 23 de septiembre.

Al partido ante el equipo balear llegan apercibidos de sanción, al acumular cuatro tarjetas amarillas, el delantero Gerard Fernández 'Peque' y el centrocampista francés Lucien Agoumé, por lo que si vieran la quinta ante el Mallorca se perdería el encuentro de la décima jornada de LaLiga en el campo de Real Sociedad.

Almeyda atenderá en la matinal del viernes a los periodistas en la ciudad deportiva, aunque el último entrenamiento previo al partido del sábado lo haya programado en estas mismas instalaciones en horario vespertino.