Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla retomó los entrenamientos tras caer en el derbi con la mira puesta en la Copa del Rey

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se verá las caras ante Extremadura, club de la cuarta categoría del fútbol español

Sevilla retomó los entrenamientos tras caer en el derbi con la mira puesta en la Copa del Rey
Sevilla, conjunto donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, retomó este lunes los entrenamientos después de la derrota por 0-2 en el derbi frente a Real Betis, resultado que los dejó decimoterceros con 16 puntos, a cuatro de la zona de descenso.

El cuadro andaluz intenta pasar página del duro golpe sufrido en el "Ramón Sánchez-Pizjuán", por lo que el equipo del argentino Matías Almeyda se enfocó de inmediato en su compromiso del jueves por la segunda ronda de la Copa del Rey ante Extremadura, a las 17:00 horas (20:00 GMT).

La mañana de este lunes estuvo marcada por una sesión habitual de recuperación, consciente la plantilla de que el ánimo no acompaña tras dos derrotas consecutivas y varias campañas que han estado marcadas por la lucha de evitar el descenso.

Para ese partido y también para la próxima fecha de La Liga, Sevilla mantiene las bajas del francés Tanguy Nianzou, del extremo suizo Rubén Vargas, del belga Adnan Januzaj y del propio Suazo.

De cara al torneo local, donde volverá a competir el domingo 7 de diciembre ante Valencia a las 12:15 horas de Chile (15:15 GMT), donde Almeyda tampoco podrá contar con Isaac Romero tras ser expulsado en el derbi.

