Sevilla retomó los entrenamientos tras caer en el derbi con la mira puesta en la Copa del Rey

Sevilla, conjunto donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, retomó este lunes los entrenamientos después de la derrota por 0-2 en el derbi frente a Real Betis, resultado que los dejó decimoterceros con 16 puntos, a cuatro de la zona de descenso.

El cuadro andaluz intenta pasar página del duro golpe sufrido en el "Ramón Sánchez-Pizjuán", por lo que el equipo del argentino Matías Almeyda se enfocó de inmediato en su compromiso del jueves por la segunda ronda de la Copa del Rey ante Extremadura, a las 17:00 horas (20:00 GMT).

La mañana de este lunes estuvo marcada por una sesión habitual de recuperación, consciente la plantilla de que el ánimo no acompaña tras dos derrotas consecutivas y varias campañas que han estado marcadas por la lucha de evitar el descenso.

Para ese partido y también para la próxima fecha de La Liga, Sevilla mantiene las bajas del francés Tanguy Nianzou, del extremo suizo Rubén Vargas, del belga Adnan Januzaj y del propio Suazo.

De cara al torneo local, donde volverá a competir el domingo 7 de diciembre ante Valencia a las 12:15 horas de Chile (15:15 GMT), donde Almeyda tampoco podrá contar con Isaac Romero tras ser expulsado en el derbi.