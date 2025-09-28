Suazo y victoria de Sevilla: No fue el mejor partido, pero ganamos con corazón y garra

Gabriel Suazo, defensa chileno de Sevilla, reconoció que el partido frente a Rayo Vallecano "no fue el mejor" que podían disputar, pero resaltó que ganaron en su visita a Madrid gracias al empuje.

Un solitario gol del nigeriano Akor Adams a los 87 minutos, en la única ocasión del partido del Sevilla, permitió al conjunto andaluz llevarse la victoria de Vallecas.

"No fue nuestro mejor partido, somos autocríticos, pero no tiramos el partido. Lo ganamos con corazón y con garra, con una actitud que va a caracterizar al Sevilla toda la temporada", dijo Suazo, en declaraciones a Movistar +.

"Estoy muy feliz por todo el equipo. El partido pasa por Vlachodimos, por sus paradas, pero también por todo el equipo, que se partió el lomo", finalizó.