Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

[VIDEO] Gabriel Suazo regresó a Sevilla y tuvo efusivo reencuentro con Alexis Sánchez

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los chilenos serán compañeros esta temporada en el cuadro andaluz.

[VIDEO] Gabriel Suazo regresó a Sevilla y tuvo efusivo reencuentro con Alexis Sánchez
Gabriel Suazo, capitán de La Roja, volvió este jueves a Sevilla, después de jugar con la selección en la última doble fecha de las Clasificatorias, y tuvo un alegre reencuentro con Alexis Sánchez, quien será su compañero en el equipo andaluz en esta temporada.

En redes sociales, Sevilla publicó el video con el recibimiento que tuvo Suazo, saludando uno a uno a sus compañeros, y dejando para el final a Alexis, quien lo abrazó efusivamente.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Sevilla FC (@sevillafc)

Sevilla volverá a las canchas este viernes, a las 16:00 horas (19:00 GMT), ante Elche, en la cuarta fecha de La Liga de España.

