[VIDEO] La eufórica celebración de Sevilla de Alexis y Suazo junto a su hinchada

El plantel de Sevilla FC, con los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, celebró eufóricamente junto a su hinchada tras golear 4-1 a FC Barcelona en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".

Los futbolistas se reunieron frente a una de las barras del cuadro de Nervión y con cánticos festejaron junto a los fanáticos en medio de un ambiente festivo luego del triunfazo ante el cuadro culé.

Mira acá las imágenes del club