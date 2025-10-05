Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
[VIDEO] La eufórica celebración de Sevilla de Alexis y Suazo junto a su hinchada
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El plantel compartió junto a su hinchada.
El plantel de Sevilla FC, con los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, celebró eufóricamente junto a su hinchada tras golear 4-1 a FC Barcelona en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".
Los futbolistas se reunieron frente a una de las barras del cuadro de Nervión y con cánticos festejaron junto a los fanáticos en medio de un ambiente festivo luego del triunfazo ante el cuadro culé.
