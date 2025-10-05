Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga española

[VIDEO] La eufórica celebración de Sevilla de Alexis y Suazo junto a su hinchada

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El plantel compartió junto a su hinchada.

El plantel de Sevilla FC, con los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, celebró eufóricamente junto a su hinchada tras golear 4-1 a FC Barcelona en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".

Los futbolistas se reunieron frente a una de las barras del cuadro de Nervión y con cánticos festejaron junto a los fanáticos en medio de un ambiente festivo luego del triunfazo ante el cuadro culé.

Mira acá las imágenes del club

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Sevilla FC (@sevillafc)

