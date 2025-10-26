Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.9°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Vinicius Junior se fue indignado tras reemplazo en el clásico español

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El jugador de Real Madrid protestó contra su cuerpo técnico.

Vinicius Junior se fue indignado tras reemplazo en el clásico español
 Captura
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El jugador brasileño de Real Madrid, Vinicius Junior, abandonó la cancha enojado tras ser sustituido en el clásico español ante FC Barcelona en el Estadio "Santiago Bernabéu".

El futbolista "merengue" salió protestando contra el cuerpo técnico de Xabi Alonso y se fue directamente a vestuarios, a los minutos después volvió y se sentó en el banco de suplentes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada