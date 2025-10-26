Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Vinicius Junior se fue indignado tras reemplazo en el clásico español
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El jugador de Real Madrid protestó contra su cuerpo técnico.
El jugador brasileño de Real Madrid, Vinicius Junior, abandonó la cancha enojado tras ser sustituido en el clásico español ante FC Barcelona en el Estadio "Santiago Bernabéu".
El futbolista "merengue" salió protestando contra el cuerpo técnico de Xabi Alonso y se fue directamente a vestuarios, a los minutos después volvió y se sentó en el banco de suplentes.
Vinicius Junior completamente PISTOLA depois de ser substituído aos 30 do segundo tempo no El Clasico— Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) October 26, 2025
Realmente meio dificil de entender. O brasileiro era um dos melhores em campo… pic.twitter.com/Dih8iI0hcl