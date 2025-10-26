Vinicius Junior se fue indignado tras reemplazo en el clásico español

El jugador brasileño de Real Madrid, Vinicius Junior, abandonó la cancha enojado tras ser sustituido en el clásico español ante FC Barcelona en el Estadio "Santiago Bernabéu".

El futbolista "merengue" salió protestando contra el cuerpo técnico de Xabi Alonso y se fue directamente a vestuarios, a los minutos después volvió y se sentó en el banco de suplentes.