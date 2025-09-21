Clásico de Marsella ante PSG debió ser aplazado y coincidirá con la gala del Balón de Oro

El "clásico" del fútbol francés, que debía enfrentar este domingo a Olympique de Marsella y a París Saint-Germain en el Orange Velodrome, fue aplazado por la amenaza de lluvia, siendo postergado para este lunes según indicó la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

La nueva fecha pactada para las 15:00 horas de nuestro país (18:00 GMT), fue adoptada en contacto con los clubes pese a que coincidirá con la gala de entrega del Balón de Oro, la cual tendrá lugar en el teatro Chatelet de París.

Entre los nominados, el atacante Ousmane Dembélé es el máximo favorito para alzarse con ese premio, pero al no estar nominado por PSG debido a una lesión podrá asistir a la ceremonia.

Por su parte, el técnico Luis Enrique figura como favorito para el llevarse el reconocimiento denominado "Johan Cruyff", el cual se entrega al mejor entrenador del año.

La LFP prefirió fijar este lunes el duelo en lugar de aplazarlo hasta diciembre, que era la otra opción que se barajaba.

El partido fue aplazado por la previsión de fuertes lluvias que pueden llegar a los 120 litros por metro cuadrado en la noche marsellesa, ciudad colocada bajo alerta naranja por las tormentas y las inundaciones.