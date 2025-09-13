Con cabestrillo: Luis Enrique volverá a dirigir a PSG tras fractura de clavícula

Luis Enrique, entrenador de París Saint-Germain, confirmó que volverá a dirigir este sábado frente a Lens, apenas días después de ser operado de la clavícula tras un accidente en bicicleta.

El estratega español reapareció este pasado viernes en conferencia de prensa con el brazo en cabestrillo y el cabello más corto, asegurando que está "listo" para trabajar "como siempre".

Con 54 años, el pasado 5 de septiembre el asturiano sufrió la caída que obligó a los servicios de emergencia franceses a asistirlo y a someterse posteriormente a una intervención quirúrgica en España.

De esta forma, el español estará presente no solo frente a Lens en la Ligue 1, sino también el miércoles 17 en el Parque de los Príncipes, en el estreno de Champions League ante Atalanta.