Damián Pizarro recordó a Colo Colo en medio de su mal presente en Europa

El delantero Damián Pizarro vive días complicados en el fútbol europeo y, en medio de su difícil presente, realizó una publicación en sus redes sociales que conmovió a los hinchas de Colo Colo. El atacante compartió una nostálgica imagen de su paso por el club "albo", en una clara señal de que extraña sus días en el Estadio Monumental.

Desde su bullada partida, el joven futbolista no ha logrado encontrar su mejor versión. La falta de minutos y la escasez de goles, en Udinese y en Le Havre, marcaron su adaptación al fútbol del viejo continente, un escenario distinto al protagonismo que tuvo con la camiseta del "Popular".

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Pizarro publicó una fotografía en blanco y negro de un partido con el "Cacique". En la imagen se le ve cabizbajo sobre el terreno de juego, acompañada únicamente por unos emojis de un rosario en forma de corazón y unas manos en señal de plegaria, lo que fue interpretado por los fanáticos como un gesto de anhelo y un recuerdo de tiempos mejores.

El delantero, de quien se esperaba una rápida consolidación para seguir los pasos de otras grandes figuras chilenas que triunfaron en Europa, atraviesa un gran desafío profesional. Mientras lucha por ganarse un puesto y demostrar sus condiciones en Francia, su recuerdo para Colo Colo evidencia el fuerte lazo que aún mantiene que lo lanzó a las primeras páginas.