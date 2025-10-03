DT de Le Havre fue duro con Damián Pizarro: "Es un delantero que no participa mucho en el partido"
El chileno apenas ha sumado trece minutos en cancha.
En vísperas del partido que disputarán este domingo ante Rennes por la séptima fecha de la Ligue 1, el técnico del Le Havre, Didier Digard, se refirió al presente del delantero chileno Damián Pizarro en el cuadro francés.
Al respecto, el estratego explicó que "aún no está al ciento por ciento técnicamente. Tiene un perfil muy diferente. Es un delantero que no participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar. Aún necesita adaptarse a nuestro estilo de juego".
Desde su arribo al club en agosto pasado cedido por Udinese de Italia, el chileno apenas ha sumado trece minutos en cancha, cuando ingresó sobre el final del cotejo en el empate ante Lorient.
Le Havre actualmente ocupa el 15° puesto con apenas cinco puntos, zafando de la zona de descenso únicamente por diferencia de gol.