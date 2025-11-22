Paul Pogba volvió a competir 811 días después en la dura derrota de AS Mónaco

El futbolista francés Paul Pogba regresó a la competición este sábado, 811 días después de su último partido. Tras cumplir una larga sanción por dopaje, el campeón del mundo ingresó en el minuto 84 de la dura derrota de AS Mónaco por 4-1 frente a Rennes. Fue su debut con el club del Principado y en la Ligue 1 de su país.

Con la número "8" en la espalda, gesto serio y bajo una ovación de los hinchas rivales, Pogba ingresó cuando el marcador ya era un contundente 4-0. Al finalizar el encuentro, se arrodilló sobre el césped en una de las imágenes más emotivas de la jornada europea. Con él en el campo, su equipo logró descontar a través de Mika Biereth.

La vuelta del mediocampista cierra un capítulo oscuro en su carrera. Su último partido había sido el 3 de septiembre de 2023, cuando aún militaba en Juventus. Ocho días después, el Tribunal Nacional Antidopaje italiano lo suspendió de forma cautelar por un positivo por testosterona. En febrero de 2024 fue sancionado definitivamente por cuatro años, un castigo que en septiembre de ese año fue reducido a 18 meses por el TAS, al considerar que la ingesta de la sustancia no fue intencionada.

Sin contrato con Juventus, fue AS Mónaco el club que apostó por su recuperación. En su presentación, un emocionado Pogba se había propuesto que sus hijos lo vieran jugar. "Sueño con que celebren uno de mis goles", confesó en julio. Tras meses de paciente preparación, este sábado comenzó el camino para cumplir ese deseo y volver a competir por un puesto en la selección francesa, con la que ya fue campeón del mundo en 2018.