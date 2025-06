Prensa adelantó que Francisco Sierralta cerró su incorporación a Auxerre

Francisco Sierralta tuvo una jornada para el olvido el pasado martes en la derrota de la selección chilena por 2-0 frente a Bolivia en El Alto, resultado que dejó a la Roja sin chances de clasificar al Mundial 2026.

Tras ingresar en el entretiempo, estuvo apenas nueve minutos en cancha tras sufrir una expulsión por un patadón a un rival.

Pero eso no importó para que el zaguero pudiera dar un nuevo salto en el fútbol europeo, porque a dos días de su mal día en suelo altiplánico, se confirmó su millonario traspaso a Auxerre de la Ligue 1 de Francia y en el que jugó Pedro Reyes.

El periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes del Viejo Continete, dio a conocer este jueves que el cuadro galo cerró el trato con Watford de Inglaterra, elenco en el que estuvo por cinco campañas.

Según la información, el acuerdo tiene una cláusula de transferencia de dos millones de euros (2.157 millones de pesos chilenos) y el contrato será por cuatro temporadas, es decir hasta 2029.

🚨🔵 Auxerre have sealed deal to sign Francisco Sierralta from Watford for €2m transfer fee. pic.twitter.com/MCV3PrskYj