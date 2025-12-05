[VIDEO] Luis Enrique impactó en entrenamiento: Puso una pantalla gigante a modo de pizarra

Paris Saint-Germain es catalogado por muchos como el mejor equipo del mundo en la actualidad, tras ser el monarca de la Champions League y ganar prácticamente todo lo que jugó en la temporada pasada, sin embargo, el equipo ha tenido un bajón de ritmo en el último tiempo, y en la pasada fecha de la Ligue 1 cayó ante el Monaco por la cuenta mínima, perdiendo el liderato del torneo.

Ante ello y en búsqueda de la perfección, el técnico español Luis Enrique se ha caracterizado por sus locas ideas para seguir mejorando el funcionamiento de su equipo. Así, esta vez no dejó pasar la derrota como si nada y sorprendió a todos sus jugadores cuando llegaron al entrenamiento de esta jornada de jueves 4 de diciembre.

Tras conocerse imágenes filtradas de la práctica matutina del PSG, se supo que Luis Enrique pidió al club instalar una pantalla gigante frente al campo de entrenamiento, muy parecida a la de un verdadero cine, donde proyectó diferentes jugadas y posicionamientos de los jugadores, y el rol que debe cumplir cada uno, para así poder replicar la teoría en la práctica, sin olvidar el trabajo.

