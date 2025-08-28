Alejandro Garnacho llegó a un acuerdo para ser transferido a Chelsea

En uno de los movimientos que remece a la Premier League, el atacante argentino Alejandro Garnacho llegó a un acuerdo para ser traspasado desde Manchester United a Chelsea en una operación valorada en 46 millones de euros.

Según adelanto el portal británico Sky Sports, el futbolista formado en los "Red Devils" cumplirá el deseo que tuvo en el inicio del mercado de pases tras enterarse que el técnico portugués Rúben Amorim no lo considerará dentro de sus planes para la temporada.

De oficializarse este traspaso, Garnacho se convertirá en la cuarta venta más cara de Manchester United y quedará por detrás de los traspasos de Cristiano Ronaldo a Real Madrid (€94 millones), Romelu Lukaku a Inter de Milán (€74 millones) y Ángel Di María a París Saint-Germain (€63 millones).

En su etapa en el club que hace de local en Old Trafford, el atacante trasandino de 20 años disputó 144 partidos, anotando 26 goles y repartiendo 21 asistencias. Sin embargo, su carácter sembró las dudas en el cuerpo técnico que lo alejó del club que lo formó.