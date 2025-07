Alexander-Arnold se despidió de Diogo Jota: Quiero recordarlo con una gran sonrisa

Trent Alexander-Arnold, lateral de Real Madrid y excompañero de Diogo Jota en Liverpool, aseguró este jueves que su corazón "está destrozado" y que le cuesta aceptar la idea de que el portugués haya fallecido en un accidente de transito a los 28 años junto a su hermano André Silva.

"Es muy difícil encontrar las palabras correctas cuando a tu cabeza y tu corazón les cuesta aceptar que alguien al que quieres tanto ha fallecido. Diogo, tu familia era tu mundo. Lo eran todo. Por Rute, sus niños y sus padres, todos nuestros corazones están destrozados", escribió Alexander-Arnold en su cuenta de X.

"Y para André también. Hermanos y mejores amigos. Cuando duela menos, quiero recordarlo con una gran sonrisa. Muchas risas y momentos felices. Era un gran compañero y un verdadero amigo. Para siempre número 20. Descansa en paz, Diogo", añadió.

Diogo Jota falleció este jueves en la provincia española de Zamora en un accidente de transito, mientras conducía junto a su hermano André Silva.

It’s so difficult to find the right words when your head and heart are struggling to accept that someone you care so much about has gone.



Diogo, your family was your world. They were everything. For Rute, his children, and his parents, all of our hearts are broken. And for Andre… pic.twitter.com/tSznQJMIk9