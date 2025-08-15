Anfield se llenó de recuerdos a Diogo Jota en el duelo de Liverpool y Bournemouth
Publicado:
Fotos Destacadas
Las 15 grandes figuras a seguir en la temporada 2025-26 de La Liga de España
La formación de Colo Colo para el clásico ante Universidad Católica
Johannes Kaiser inscribió su candidatura presidencial ante el Servel
Fotos Recientes
Anfield se llenó de recuerdos a Diogo Jota en el duelo de Liverpool y Bournemouth
El 11 de la UC para el clásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental
Las 15 grandes figuras a seguir en la temporada 2025-26 de La Liga de España
Los hinchas y el club Liverpool vivieron una especial jornada en Anfield Road, con numerosos homenajes al fallecido futbolista portugués Diogo Jota y su hermano André Silva, aprovechando su partido contra Bournemouth en el inicio de la Premier League.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados