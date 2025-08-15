Síguenos:
Anfield se llenó de recuerdos a Diogo Jota en el duelo de Liverpool y Bournemouth

Los hinchas y el club Liverpool vivieron una especial jornada en Anfield Road, con numerosos homenajes al fallecido futbolista portugués Diogo Jota y su hermano André Silva, aprovechando su partido contra Bournemouth en el inicio de la Premier League.

