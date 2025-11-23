Arsenal goleó por 4-1 a Tottenham por la fecha 12 de la Premier League en el Emirates Stadium. Los goles de los "Gunners" llegaron por medio de Leandro Trossard y un triplete de Eberechi Eze, mientras que el descuento fue obra de un golazo de distancia de Richarlison. Con este resultado, los ganadores del clásico de Londres son líderes de la competencia con 29 puntos, a 6 de Chelsea.

